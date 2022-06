homify 360°: Un loft moderne et urbain

Better and better

Commençons par l’essentiel : le vaste espace dans lequel s’inscrit le séjour. Non cloisonné, celui-ci se décompose pourtant en trois zones : la cuisine, la salle à manger et le salon. La cuisine, qui court sur tout un pan de mur assure la continuité entre salon et salle à manger et apporte de la perspective. Le salon se trouve dans l’ancien bâti. Son sol est constitué d’une chape en béton ciré d’un gris mat, typique des conversions industrielles. Ses murs sont tapissés de bois brut clair apportant de la chaleur et une sensation de confort. Le mobilier est simple et sobre, mais élégant. Aucune surenchère industrielle ici ! Le sofa est un traditionnel canapé d’angle qui semble particulièrement confortable et auquel répondent deux fauteuils.