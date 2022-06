Mettons de la poésie dans nos vies

L’âge adulte doit-il être le moment du sérieux ? Vaste question ! Ce qui est sûr, c’est qu’il est difficile d’être sérieux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors détendons-nous au moins le temps d'un repas!

Pour cela, nous pouvons faire confiance à la société Petits Grains qui fait tout pour faire voler en éclat le conformisme en cuisine et faire jaillir des émotions gastronomiques. Leurs concepteurs graphiques proposent ainsi une vaisselle en porcelaine originale et résistante au four à micro-ondes et au lave-vaisselle. Imprimés et motifs se combinent pour créer des tables inattendues et des repas conviviaux. La série « Les Pieds dans l’eau » présentée ici est une évocation des week-ends à la mer.