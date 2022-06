Comment transformer une Cuisine terne et banale en Joyau Moderne!

L'esthétisme de l'ancienne cuisine n'était à première vue la force de cette dernière. Certes fonctionnelle, elle manquait de peps, d'originalité et somme toute de style. Aucune réelle atmosphère ne se dégageait de cette conception. L'équipement et le mobilier ne brillaient pas de par leur modernité. L'ensemble d'un blanc presque immaculé n'était pas mis non plus en valeur par l'éclairage. Cette conception offrait également peu d'espace pour la concoction des plats de la famille. Il fallut donc concevoir une cuisine moderne, offrir de l'espace aux habitants afin de cuisiner et créer un lieu convivial.