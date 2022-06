homify 360°: direction La Réunion!

Lorsque l’on visite la salle de bain, on peut prendre toute la mesure de l’influence du climat sur la conception de la maison. C’est tout à fait notable lorsque l’on observe les fenêtres : une série de fenêtres dites basculantes permet de faire circuler l’air et de moduler son entrée et sa sortie à la convenance. Afin de respecter l’intimité, on a opté pour une alternance de verre floqué et des lames de bois.

Dans cette salle de bain, on remarque de nouveau l’importance du jeu entre intérieur et extérieur qui est ici symbolisé par l’entrée de plantes en pot. Outre leur aspect esthétique, les plantes contribuent elle aussi au renouvellement et à la purification de l’air. Le mobilier, par ses tonalités, rappelle quant à lui l’environnement volcanique de l’île.

