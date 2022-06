6 erreurs ( et solutions ! ) lorsque l'on redécore sa maison

Une idée fausse est très répandue en décoration intérieur. On dit souvent qu'il faut choisir une palette de couleur et un style et le conserver à travers la décoration de toute la maison afin de créer un intérieur cohérent et élégant. En fait, ce style trop régulier peut paraitre forcé et peu naturel.

Vous pouvez garder quelques éléments phares de votre décoration et les faire évoluer d'une pièce à l'autre. Votre maison sera alors plus conviviale, moins stricte et il y sera plus agréable d'y vivre.