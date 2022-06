6 Trucs Fascinants Pour Embellir Son Jardin

Associez les formes et les couleurs, comme ici avec ce magnifique plant d'hortensia adossé à ce pot rouge de forme cubique. Les paysagistes de chez Garden Trotter ont varié les plaisir en associant des plantes mises en terre et des jardinières pour donner vie à un jardin composé et coloré de toute beauté.

Le gros avantage est la possibilité de réagencer l'espace qu'offrent les jardinières. Votre jardin n'est donc plus gravé dans le marbre mais peut se transformer et se mouvoir au gré de vos envies et événements.