Visite surprise ? Comment nettoyer sa maison en 5 minutes !

Avez-vous remarquez que les personnes qui débarquent de manière impromptue demande souvent à utiliser les toilettes? C'est la pièce de la maison qui va prouver votre niveau de propreté. Si vous y consacrer un entretien minimum quotidien, il devrait y avoir peu de choses à corriger avant l'arrivée de vos invités.

Nettoyez rapidement l'évier et les toilettes. Jetez un peu de javel dans l'évier et dans la baignoire, frottez rapidement et rincez. Redressez les différentes serviettes accrochées dans votre salle de bains et assurez-vous qu'il y a suffisamment de papier toilette de disponible.