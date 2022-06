Textiles et beaux tissus pour votre salon

Si vous n’êtes pas emballé par tant de couleurs vives et de motifs imposants, optez pour des tons doux et une harmonie entre deux ou trois teintes pour créer une atmosphère classique et élégante. Choisissez des rideaux, tapis et coussins dans des couleurs et des matières similaires pour un ensemble calme et harmonieux. Si vous avez des meubles en bois, des déclinaisons de marrons et d’or associées à du violet, du bleu ou du rouge, fonctionne toujours.