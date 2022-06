Besoin d'une douche ? Ça tombe bien, en voilà 5 ! Choisissez !

C'est dans le cadre de la restructuration d'un hôtel particulier que Maguelone Vidal Architectures, cabinet d'architectes montpelliérain, nous fait partager son savoir-faire. Spirale ou tourbillon la métaphore aquatique a toute sa place avec cette pomme de douche au corps serpentin qui véhicule l'eau et sert également de tringle à rideau de douche. Rouge et or, on adore !