homify 360 : appartement de charme à Paris

Une page blanche et des nuances de couleurs. Une palette et des touches colorées. Murs et plafonds sont blancs afin de permettre aux différents éléments qui composent la pièce de bénéficier d'un coup de projecteur bien particulier. L'orange a connu son apogée dans les années 60 avec le mouvement hippie. Chaleureuse, tonifiante, acidulée ou encore optimiste, elle n'a rien de kitsch ! Pour preuve ces assises et dossiers de chaises orangées qui n'attendent que vous. Le quatuor va de concert avec le duo de portes coulissantes de cette commode aux allures formica furieusement tendance. Le revêtement au sol apporte une certaine harmonie à l'ensemble et guide le regard vers cette immense ouverture qui donne sur des façades bien tristes en comparaison !