Une incroyable maison de maître dans l'Ain

Nous vous emmenons aujourd'hui dans l'Ain, pour découvrir une demeure qui vaut que l'on s'y arrête quelques instants. Car il s'agit d'une véritable maison de maître. La visiter équivaut presque à faire un voyage dans le temps. Venez par vous-même découvrir les trésors d'architecture et les meubles anciens qu'elle recèle et qui ont de quoi surprendre. Loin des appartements et des maisons modernes, cette demeure est faite de longs couloirs au parquet ancien, d'un escalier magistral et d'un extérieur spacieux à couper le souffle. Suivez-nous pour découvrir à votre tour cette magnifique maison.