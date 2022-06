10 couleurs étonnantes pour peindre avec goût un petit salon

Très souvent, on déconseille d'utiliser des couleurs sombres pour peindre les murs. Pourtant, si cette couleur est bien assortie à des éléments plus vifs, elle peut donner une profondeur incomparable à la pièce. Ce salon, aux tons bleu foncé comporte aussi des meubles blancs et clairs, des coussins et des accessoires jaunes, qui viennent illuminer la pièce. Le tout forme une palette à la fois osée et vivante, qui tord le cou aux idées reçues sur les couleurs sombres.