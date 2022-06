Un superbe appartement blue velvet situé à Marseille !

Homify pose aujourd'hui ses valises à Marseille pour vous faire découvrir le travail des architectes d'intérieur du cabinet INSIDES.

Le projet consiste en la rénovation d'un appartement que la propriétaire voulait meubler afin de le mettre en location. Le but étant de distribuer et optimiser les espaces afin d'offrir aux locataires le confort nécessaire d'un appartement de charme. Mais on ne vous en dit pas plus et on vous fait visiter sans plus attendre ce superbe appartement blue velvet…