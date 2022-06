Un jardin plein de charme à la campagne

On a demandé à l’équipe de paysagistes de Inspired Garden Design de créer un jardin autour de la grange d’une sublime maison dans un petit village anglais. Le cahier des charges : l’ensemble doit être facile à entretenir et à nettoyer, doit contenir beaucoup de fleurs et doit être en adéquation avec l’esthétique du reste du village. Après quelques semaines de travail, voilà le résultat : un havre de paix dans lequel on aimerait tous bien faire une petite sieste.