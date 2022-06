Comment bien aménager un petit patio en 10 idées

Si vous savez d'avance que vous n'aurez pas beaucoup de temps à consacrer à l'entretien de votre patio, la pelouse et les plantes à foison ne sont peut être pas la meilleure option qui s'offre à vous. Dans ce cas, optez pour une décoration sobre, mais juste. Des tons neutres et clairs, quelques meubles simples et des arbres ou arbustes qui ne demandent pas beaucoup d'entretien et vous pouvez déjà créer un espace de détente où manger et vous reposer tout à votre aise.