Du turquoise partout – 15 photos inspirantes

Le turquoise, c'est LA couleur de l'année. Elle a du caractère, à la fois romantique et inspirante, elle évoque le voyage et les eaux bleu clair des Caraïbes. Elle repose et berce, tout en donnant une touche de pep's dans nos intérieurs, parfois trop sages.

homify dédie donc un article pour vous montrez les infinis effets, rendus et possibilités de ce somptueux bleu-vert, qui trouvera, nous n'en doutons pas, une place dans vos foyers. Que vous soyez color block ou petites touches éparses, tout y est !