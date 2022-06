Une réalisation française hors norme !

Le pari sur la combinaison de couleur noir et blanc est une recette infaillible! La cuisine en bois est faite sur mesure avec des armoires en marqueterie, et un comptoir noir qui se prolonge pour former un bar accompagné de chaises de châssis métalliques et des sièges en polycarbonate de couleur bleu.

