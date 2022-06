homify 360°: un appartement malin

Partons pour ce homify 360° à la découverte d’un appartement situé dans le quartier du Temple dans le 10ème arrondissement de Paris. Souvent, et celui-ci ne déroge pas à la norme locale, les appartements parisiens se distinguent par leur petite surface habitable, amenant les habitants à faire preuve de créativité afin de les optimiser tout en les adaptant à leur usage. Celui-ci dispose ainsi d’une large cuisine qui fait également office de salle à manger, d’un espace pour le bureau, d’une chambre et d’une salle de bain. Rien de très particulier me direz-vous, si ce n’est que l’ensemble est très harmonieux grâce aux zones de rangement multiples, et fonctionnel grâce à une circulation bien pensée. Ajouter à cela le charme du parquet et des cheminées d’origine et vous obtiendrez un appartement malin et charmant.