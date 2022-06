6 idées pour aménager sa salle de jeux perso !

Avoir une salle de jeux dans sa maison n’est plus un luxe réservé aux plus fortunés. Il suffit d’une pièce libre pour la transformer en salle de jeux pour adulte. Le plus important est de savoir l’aménager pour ne pas trop la charger. Avant tout il faut choisir les jeux qu’on veut y mettre. Pour les adultes c’est souvent le billard qui convient le mieux. Pour ceux qui ont une plus grande salle ils peuvent mettre plusieurs jeux comme une table de poker voir même une piste de bowling!

Ici c'est le multimédia qui prime comme nous le montre ce superbe home cinéma aménagé par les décorateurs d'intérieur de Custom Cinéma.

De haute fidélité avec ses enceintes électrostatiques, ce salon permet d'avoir le contrôle sur la musique dans toutes les pièces grâce à une ingénieuse télécommande tactile.