9 barbecues fantastiques

Ce design a été conçu par les architectes Slabon. On y retrouve l'utilisation de trois matériaux déifférents: la pierre, la brique et l'acier. Admirez le dessus de la structure en fer forgé. Le barbecue tient aussi son originalité de sa forme en L. Ainsi, il est composé d'une partie réservée aux grillades et d'une autre qui sert de petit bar pour y déposer et déguster les plats.