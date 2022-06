7 bassins pour donner à vos jardins un aspect sensationnel !

On vous parlait plus haut de l'impact du Zen sur nos vies au rythme de plus en plus effréné. Et bien, la philosophie Zen passe aussi par cultiver et aménager son jardin avec grand soin.

Ici, la pierre a un rôle à part entière dans un espace où les éléments se rencontrent autour de l'Eau dans un Eden de quiétude loin de l'agitation du monde.

Le détail qui tue ? Le mur d'eau fushia qui laisse place à une touche de pep's apportant dynamisme et originalité à ce jardin d'exception.