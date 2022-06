De Ruine à Havre Contemporain..!

Étant situé sur une zone en pente, où la différence de hauteur était relativement grande, la maison a été mise sur une terrasse, la construction sur deux étages, le plus petit précédemment destiné à un magasins et son stockage et le second pour un logement. Cet étage avait une forme rectangulaire et un volume contiguë avec une petite tour. Le nouveau projet renforce la façade dans sa plus grande dimension et la tour en lui donnant une plus grande proportion.