Métamorphose Sensationnelle

A l'intérieur il y a deux termes apparemment très similaires, mais en réalité sont totalement différentes. Nous avons parlé de vieux et démodé. Les deux maisons se référer à la tradition, mais aussi ancien peut être un adjectif positif qui signifie élégance et de sophistication, une maison pas à jour définit néanmoins un espace qui peut à son tour être considéré comme moderne, mais aujourd'hui a une certaine odeur de moisi et démodée. Je veux dire… il a besoin d'une réforme urgente!

Tel est le cas de cet appartement dans la ville portugaise de Porto, dont la décoration a été complètement dépassée et où il était urgent de faire une bonne transformation. Le résultat non seulement obtenir de moderniser la maison, il vous donne également une nouvelle, fraîche et légère air. Une métamorphose que vous ne pouvez pas perdre.