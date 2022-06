Rénovation d'une Maison familiale en Oasis de Confort !!

Cette semaine, nous vous emmenons avec nous pour découvrir l'incroyable projet de rénovation de cette maison individuelle.

C'est grâce au concours de l'équipe d'ONE! CONTACT que cette vieille bâtisse a été transformée en une réelle oasis de calme et de volupté dans l'arrière pays teuton. Se passant de commentaires, l'impressionnante transformation semble totalement réinventer le lieu en fournissant un logis moderne et lumineux également doté d'un excellent rendement énergétique à cette famille plus que chanceuse.

Place aux images ! Nous vous montrons maintenant dans le détail, l'étendu des travaux mis en oeuvre.