Réduire vos factures d'électricité sans faire d'effort

La cuisine est probablement la pièce où vous consommez le plus d'électricité. Pensez-y : avec le réfrigérateur, le micro-ondes, le four, la machine à laver la vaisselle et bien d'autres équipements peut-être, comme le grille-pain, cette pièce fourmille d'objets qui consomment de l'énergie. Pour faire des économies, essayez d'utiliser le moins possible les équipements les plus consommateurs et, quand cela est possible, utilisez-les aux heures creuses.