Rénovation d'un appartement dans Paris IX

Sur cette photo, on comprend d'emblée dans quel esprit la rénovation de cet appartement a été effectuée. Il s'agissait en effet e conserver intacts tous les atouts, très nombreux, de cet appartement et d'y ajouter des éléments qui le mettent en valeur et le rendre plus pratique. Ici, on découvre le parquet ancien du salon, en parfait état, mais aussi les moulures au plafond qui font à eux deux tout le charme de la pièce. L'étagère blanche, aux lignes épurées et toute simple, a ceci de particulier qu'elle s'intègre parfaitement au cadre initial. Elle respecte ainsi l'esthétique du lieu, tout en offrant des rangements utiles et très pratiques.