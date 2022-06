TENDANCE Déco : Murs graphiques!

En effet, qui dit papier peint, ne dit pas : « recouvrir l’ensemble des murs avec le même motif ». Pour un effet plus design, on choisira au contraire un seul mur ou une partie de mur pour jouer sur les contrastes. Ceci permet également d’utiliser des imprimés plus grands et originaux sans « étouffer » la pièce. Utiliser du papier peint pour remplacer une tête de lit est un choix très avantageux. Dans cette chambre à coucher, la décoration très sobre, à base de gris clair et de bois blond, met en valeur le papier peint graphique et réciproquement. Une touche d’originalité assurée.