Magnifique et rustique, une villa mexicaine à 360°

Travailler avec le style rustique n'est pas facile car il nécessite une décoration et de matériaux de construction les plus naturels possible, ce qui peut parfois être compliqué en essayant également de concevoir un espace moderne. Mais ici nous pouvons voir un incroyable équilibre entre les deux aspects, aboutissant à la création d'une cuisine complète, moderne et très confortable.

Cette cuisine est équipée d'un bel îlot central qui est équipé de plusieurs tiroirs pour un rangement facile des ustensiles de cuisine.