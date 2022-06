L'incroyable modernisation de cette villa du début du siècle !

On peine à imaginer qu’il s’agit de la même pièce et pourtant il n’y a pas de doute possible. Ici encore, on a conservé le sol qui était en bon état et qui apporte une touche rétro et authentique si prisée. Pour le reste, tout a changé. Les murs se sont complètement parés de blanc afin de valoriser la luminosité naturelle provenant des deux fenêtres. Afin de structurer l’espace, c’est le plafond qui a pris des couleurs : le même bleu profond que celui de la cage d’escalier. Le pari était osé, mais il est très payant ! L’ensemble des éléments est désormais intégré et la table ronde a cédé la place à un bar moderne et fonctionnel.