homify 360°: villa contemporaine sur la Méditerranée

Avec ses lignes simples et contemporaines, mêlant béton et bois, la ville surplombe la Méditerranée à laquelle elle semble s’offrir : grandes baies vitrées au rez-de-chaussée et à l’étage, multiples terrasses, piscine à débordement, toutes les perspectives convergent vers le bleu du ciel et de la mer et la lumière règne en maitre absolu sur les lieux. Même lorsque le soleil décline, ses rayons se fraient un ultime chemin à travers les claustras de bois qui encadrent les terrasses.