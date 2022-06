homify 360°: Pool box à Toulouse !

Lorsque que l'on a la chance de faire partie des happy few qui possèdent une piscine, pour quoi ne pas accompagner l'eau du bassin avec une extension prolongeant la surface miroitante? C'est l'option qui a été retenue par les architectes Gemma Serra Vila et Jean-romain Munvez. Et c'est via leur agence Atemps architecture qu'ils laissent libre cours à leur créativité.

Nous voici donc à Toulouse pour prendre la juste mesure du talent de ces professionnels réinventant pour nous le concept de pool house. L'idée astucieuse du projet est d'utiliser la toiture du bâtiment préexistant pour y abriter la boîte destinée à accueillir les équipements relatifs au bon fonctionnement d'une piscine.

Trêve de bavardage, découvrons sans attendre le résultat plus que réussi !