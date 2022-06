37 idées pour créer un beau jardin vertical

Les choix même les plus petits participent à la création d'un style harmonieux dans votre maison. Et, ce sont souvent les plantes avec leurs formes, leurs couleurs et leurs odeurs qui peuvent véritablement transformer votre intérieur.

Dans ce livre d'idées, nous avons réuni 37 idées de jardins verticaux que vous pourrez intégrer à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison. Si vous manquez d'espace, profitez de vos murs vides pour apporter un nouveau charme à votre maison. Consultez notre sélection et copiez vos idées préférées