Booster l'Espace Habitable Comme par Enchantement

Le duo d'architectes nîmois SCP BASTIDE GAUCHER nous dévoile un projet d'extension d'une villa individuelle des plus surprenants dans le Gard. Ce projet très cohérent séduit de par sa complexité et sa cohérence architecturale. Un volume inattendu et atypique s'insère ainsi élégamment dans un paysage vernaculaire à son opposé. Le coût total de ce projet réalisé en 2010 fut de 209 000 euros HT.