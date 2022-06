7 astuces pour rendre votre salon plus confortable

Le chauffage au bois, c'est très chaleureux. L'installation d'un poêle dans votre salon redéfinira votre espace et votre maison se verra transformée en un espace accueillant et douillet. Rien de tel que des après-midis d'automne passés à se relaxer dans un salon autour d'un feu qui crépite. Un poêle à bois sera à la fois fonctionnel, esthétique, et donnera du caractère à votre salon en le rendant plus chaleureux et confortable. Il peut en lui-même transformer tout votre salon, dans la mesure ou le reste de la pièce gravitera autour du poêle à bois : un poêle disposé au centre d'une pièce ou le long d'un mur peut constituer le point de départ de l'agencement de votre salon. Arrangez le mobilier pour qu'il s'organise autour du poêle, de façon à créer un espace douillet et confortable qui vous procurera de bons moments de détente. Plus qu'un chauffage, le poêle est un objet de décoration à part entière : traditionnel ou moderne, il sera parfait posé sur un parquet, et encore mieux dans un décor de pierre. Cependant, même si vous avez des murs simples et un intérieur plus minimaliste, le poêle donnera beaucoup plus de confort à votre salon. En plus, c'est plus écologique que le fioul !