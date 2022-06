Avant et après: L'incroyable transformation d'une maison de campagne

Le bâtiment était en mauvais état. La maison n'avait pas de peinture ni d'enduit, on voyait encore les briques qui l'a composent. L'ensemble était désagréable et semblait inachevé. Le toit en tôle donnait un air fragile et inesthétique à cette maison. C'est en outre un matériau approprié pour un climat froid. La cheminée s'écroulait.