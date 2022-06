6 astuces : le meuble Kallax d'Ikea

Certains produits qui existent sur le marché sont de vrais succès de ventes. Ils sont pratiques, beau et bon marché. C'est le cas de l'étagère Kallax d'Ikea. Inévitablement, ce meuble est dans presque toutes les maisons. Le prix, le côté pratique, la polyvalence et la facilité avec laquelle il est installé ne laisse pas de doutes : il faut avoir un Kallax à la maison ! Et il ne vient pas d'une autre galaxie : il existe dans un magasin Ikea près de chez vous. Il existe aussi en plusieurs couleurs : noir, couleur bois, rose, bleu et blanc (peut-être la couleur la plus populaire). Il peut être de formes différentes, petites ou hautes, il se rétrécit ou s’allonge, et vous pouvez même y mettre des roues. C’est comme un jeu Lego.

Et la seule personne qui décide comment votre étagère KALLAX est utilisée, c’est vous même! Aujourd'hui, nous allons juste présenté quelques exemples de nos experts, pour que vous voyiez la polyvalence de ce meuble, dans la plupart des pièces de la maison : salon, salle à manger, chambre, chambre d'enfant, cuisine, salle de bain, hall d'entrée. Finalement, où il y a de l'imagination, il y a Kallax!