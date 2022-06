homify 360°: Maison basse consommation en bords de Juine

Nous voici certainement du côté Nord car, comme on peut le voir, il y a peut d'ouvertures directes de ce côté. On apprécie la combinaison harmonieuse des matériaux bois et enduit, pour un assortiment de couleurs claires.

Étroites et étirées, les fentes vitrées permettent à la lumière de pénétrer les espaces intérieurs tout en limitant la déperdition calorique. On peut souligner le naturel avec lequel la construction se mêle au cadre boisé alentour.