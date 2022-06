Îlot central : 6 conseils pour jouir d'une cuisine fonctionnelle

Véritable cœur de la maison, la cuisine est notre sujet du jour. La tendance actuelle prône l'ouverture et le décloisonnement. La cuisine n'échappe donc pas à la règle et s'ouvre sur d'autres pièces de la maison. Ce faisant, l'aménagement des cuisines a évolué avec l'apparition d’îlots modernes siégeant au centre de la pièce, permettant de cuisiner de façon plus conviviale, boire un verre avec ses amis tout en proposant une circulation plus fluide des habitants. Un îlot central offre des solutions de rangements supplémentaires mais aussi une surface de travail plus grande et plus ergonomique. Par conséquent, si vous possédez une cuisine spacieuse, optez pour un îlot central, vous ne le regretterez pas. Voici quelques conseils que nous pouvons vous donner afin de faire de votre cuisine un chef d’œuvre d'esthétisme et de fonctionnalité.