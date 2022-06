Tendance déco : Inspiration brésilienne

Il serait faux de penser que le modernisme à la brésilienne n’est fait que de modernité. Il sait jouer en effet avec la tradition et le legs des époques antérieures. Il sait également composer avec des savoir-faire locaux anciens. Aussi, il combine avantageusement éléments ou structures modernes et éléments plus conventionnels, classiques, artisanaux. Cette réalisation illustre bien notre propos : les espaces sont ouverts, ils communiquent entre eux aisément, une sensation de modernité et de fonctionnalité – à l’image de la cuisine – se dégage des lieux. Mais on ne se trouve pas dans une atmosphère aseptisée grâce à l’espace dinatoire : la large table de bois et ses fauteuils est au contraire une invitation à la convivialité et au naturel. Cet espace résume certainement à lui seul les principes du ce style qui combine modernité et tradition, en toute simplicité.