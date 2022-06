Une maison de rêve dans un cadre de vie bucolique

On se rapprochant un peu, on peut mieux admirer la piscine et la salle à manger de la maison. Une petite volée d'escalier part de celle ci et mène sur la terrasse extérieure. L'usage extensif de la pierre, d'une belle tonalité grise, s'inscrit totalement dans la lignée des construction moderne, renouant avec la pierre dans une forme lisse et sans défauts.