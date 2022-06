9 erreurs impardonnables pour les petits espaces

Souvent, nous habillons nos fenêtres de grands rideaux afin d'apporter un air cosy à notre intérieur. Cependant, on oublie qu'ils vont aussi par conséquent empêcher la lumière naturelle d'entrer dans la pièce et vont ainsi la rendre plus sombre. Préférez une belle lumière naturelle à de grands rideaux opulents. La lumière naturelle a un effet positif sur l'humeur et a aussi l'avantage d'agrandir les pièces.