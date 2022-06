Comment introduire le béton ciré dans toute la maison ?

Le béton ciré est une des grandes tendances actuelles. Ses propriétés inhérentes et son aspect lisse séduisant charment plus d'un ménage. Pourtant, installer ce type de revêtement dans la maison peut relever de la gageure, quelques conseils s'imposent donc si vous souhaitez l'employer pour vos murs, sols ou encore plans de travail. De nombreuses possibilités en matière de déco s'offrent à vous grâce à l'utilisation du béton ciré, alors pour vous le prouver nous vous faisons découvrir les réalisations de notre experte Catherine Pendanx, qui nous prouve que le béton ciré peut sied à chaque pièce de votre intérieur en leur conférant élégance et modernité. Visitons donc l'intérieur de cette propriété qui met à l'honneur le béton ciré, un matériau donnant un sentiment d'espace et d'ouverture.