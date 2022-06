Comment illuminer une Pièce Sombre?

Pour le mobilier, agencez votre pièce avec des meubles plus modernes. Le mobilier contemporain comporte en général des formes plus épurées et minimalistes qui se fondent mieux dans le décor que les meubles classiques et rustiques. Ainsi, une pièce sera rendue plus lumineuse par l'installation de meubles modernes aux formes simples qui se placeront facilement dans votre intérieur et ne prendront pas trop de place. Pour les couleurs, optez pour des tons clairs et discrets. Les meubles peu extravagants attirent moins l'attention. Ils dérangent moins l'espace et le rendent plus continu, ce qui rend la pièce moins chargée et donc plus lumineuse. Ici, nous avons des meubles bas blancs très simples grâce à leur design minimaliste et leurs formes épurées. En blanc, ce type de meuble est parfait sur un parquet et rendra à coup sûr votre pièce plus lumineuse !