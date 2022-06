Renaissance Spectaculaire pour Vieille Grange

La région Midi-Pyrénées nous accueille aujourd'hui afin d'explorer l'aménagement d'une maison traditionnelle et de sa grange. Admirons donc les sublimes paysages naturels que nous offre cette région et arrêtons-nous dans cette commune pittoresque afin d'admirer cette réalisation, signée de la griffe de l'architecte libéral Virginie Devaux qui se passionne pour les projets de rénovations et d’aménagement de vieilles bâtisses. L'architecte nous propose ici une solution permettant de créer un lien entre espaces intérieurs et extérieurs en faisant cohabiter style traditionnel et contemporain.