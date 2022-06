L'incroyable rénovation d'une maison comme cadeau de mariage !

Une extension a été ajoutée à l'arrière de la demeure, modifiant ainsi complètement les proportions et la surface disponible. On voit bien sur la photo que l'annexe a été construite de façon à utiliser toute la place disponible dans le but d'optimiser l'espace extérieur et d'agrandir la surface habitable. Des portes repliables permettent d'accéder facilement au jardin et de créer un espace qui peut être entièrement ouvert sur l'extérieur.