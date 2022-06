Une maison en bois mignonne et économique

Et pour terminer votre visite de cette charmante maisonnette en bois, voici l'espace bureau, lui aussi petit, mais très lumineux et pratique. Le bureau en bois clair et aux lignes épurées ainsi que la chaise moderne et design donnent un look contemporain à cet espace de travail bien optimisé. Cette petite annexe pleine de charme est donc un ajout gagnant sur tous les plans : économique et fonctionnelle, elle offre un espace qui peut notamment accueillir les amis et les jeux des enfants. Pour vous convaincre pleinement, suivez-nous dans une autre extension en bois, qui est elle aussi une belle surprise.