La transformation d'un espace bureau en appartement moderne et attractif

Au premier coup d’œil, cette pièce qui faisait office de bureau ne semble pas trop mal. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'elle avait bien besoin d'être rénovée. L'humidité avait abîmé les murs et attaqué la peinture. Les fils électriques étaient à refaire et les néons baignaient la pièce dans une lumière crue et froide. Le parquet cependant pouvait être conservé et promettait, une fois rénové, d'offrir un beau sol, plein de charme.