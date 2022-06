Une maison datée des années 80 qui fait peau neuve

Quel changement radical ! On a presque l'impression d'être devant une autre maison. Bien entendu, les travaux n'ont pas seulement consisté à changer les couleurs et à rénover la façade, mais les tons clairs sont ce qui sautent le plus immédiatement aux yeux. À y regarder de plus près, on s'aperçoit que même le jardin, notamment la pelouse, a été modifié et amélioré afin de donner un nouveau look, plus frais et moderne, à l'ensemble.