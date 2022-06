La nouvelle vie d'une bergerie

En entrant, on est tout de suite frappé par la qualité du travail réalisé ici. L'espace est grand et lumineux, de style minimaliste. Les couleurs ont été très bien travaillées, le vert des murs se dilue et se reforme tout au long des murs. La lumière s'engouffre dans le pièce par tous les côtés, mettant en valeur le jeu adroit des formes et des lignes.