Comment Recouvrir Joliment ses Murs?

Solution de choix pour un intérieur simple et sobre, la peinture est la meilleure option pour ceux qui cherchent à donner du caractère à leur pièce rapidement et sans se ruiner. De plus en plus, on choisit de ne pas peindre tous les murs de la pièce d'une même couleur, et ce pour une bonne raison : peindre toute une pièce dans une certaine couleur aura tendance à donner une impression d'étouffement, à moins que la couleur choisie soit le blanc. Ainsi, peindre un mur ou deux décorera la pièce sans trop la charger. De plus, vous pourrez agencer votre mobilier en fonction des murs choisis. Ici, le mur de choix pour la peinture est celui en perpendiculaire à la fenêtre. Sur le parquet, le mobilier a été disposé le long du mur peint, et le mur resté blanc autour de la fenêtre aide à bien propager la lumière à travers la pièce. Ce rouge foncé est un choix parfait pour donner de la chaleur et une certaine classe à la pièce.